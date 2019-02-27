أهم ملفات الإجتماع التشاوري بقصر السلام في بغداد

2019/02/27 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية لقمان فيلي، اليوم الأربعاء، ملفات الاجتماع الوطني التشاوري المنعقد الآن، بقصر السلام في بغداد.وقال الفيلي، في مؤتمر صحافي، إن "الاجتماع التشاوري جاء بدعوة من الرئيس برهم صالح، ويتشاور قادة وزعماء الكتل للبحث في الملفات المهمة وتقييم الوضع الأمني والبرنامج الحكومي، وتوفير الخدمات".

وأضاف أن "المجتمعين سيبحثون والأمن الإقليمي، والانتهاء من مناقشة ملف القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية، بالإضافة إلى بحث المشاريع الاستراتيجية"، معرباً عن أمله في "إنضاج الآراء، وإكمال ملف الكابينة الوزارية".

وبدأت الرئاسات الثلاث، اليوم الأربعاء، اجتماعها مع قادة الكتل السياسية في قصر السلام وسط العاصمة بغداد، استجابة لدعوة من الرئيس برهم صالح.

وقال مصدر صحفي، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بدأوا عصر اليوم، اجتماعاً لهم مع قادة الكتل السياسية، في قصر السلام وسط العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيبحث إكمال الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي، والقضايا السياسية العالقة، وحسم رئاسة اللجان النيابية بمجلس النواب.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أوضحت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "الاجتماع الوطني التشاوري سيعقد، في قصر السلام ببغداد مساء اليوم الأربعاء 27-2-2019، بدعوة من رئيس الجمهورية، برهم صالح، للتشاور حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة، لقمان الفيلي، أنه "من المؤمل أن يحضر الاجتماع، إضافة إلى رئيس الجمهورية، رؤساء الوزراء والنواب والقضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، علاوة على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب السابقين والأسبقين، وقادة وممثلي الكتل السياسية إلى جانب ممثلين عن المكونات العراقية".انتهى/س

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