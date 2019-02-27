2019/02/27 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكافحة الارهاب :ضبط بنايات مفخخة وعبوات ناسفة ومضافات لداعش في الانبار

27/02/2019 18:15:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الأربعاء، عن العثور على بنايات مفخخة وعبوات ناسفة ومضافات للارهابيين في عملية نوعية بصحراء الانبار.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "ابطال الجهاز في الفوج الثاني قيادة العمليات الخاصة الأولى، نفذوا اليوم عملية نوعية استباقية واسعة النطاق، استندت إلى معلومات وحدة المراقبة وبإسناد طائرات التحالف الدولي بدأت من صحراء الأنبار، دخولاً من صحراء زنكورة، مرورا غرب بحيرة الثرثار، وصولاً إلى صحراء الصينية، وإلى صحراء الحضر".

وأضاف البيان، ان "العملية اجرت مسحا وتفتيشا لكل المناطق، ورفعت عدداً من العبوات الناسفة، وعثرت على أكداس من العبوات في أنفاق تابعة للتنظيم، والعثور على بنايات مفخخة تحتوي على فتحات لإخفاء العجلات بداخلها".

وتابع، ان "ابطال جهاز مكافحة الإرهاب فجروا الأكداس ورفعوا العبوات وطهروا المناطق، وتم قتل 7 من عناصر تنظيم داعش داخل نفق عبارة عن كرفان مدفون تحت الأرض استهدفته طائرات التحالف بضربة، جوية مما أدى إلى تدمير النفق وقتل جميع الارهابيين في قرية تل اسود بجزيرة الصينية".

ولفت بيان جهاز مكافحة الإرهاب، إلى أن "القوات عثرت على كدس من العبوات الناسفة تم تفجيرها في داخل إحدى البنايات التي يستعملها عناصر داعش في قرية تل اسود جزيرة الصينية".

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