2019/02/27 | 18:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بان قطاراً اصطدم بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قتلى وجرحى في حادث قطار جديد بمصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بان قطاراً اصطدم بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قتلى وجرحى في حادث قطار جديد بمصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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