2019/02/27 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بان قطاراً اصطدم بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قتلى وجرحى في حادث قطار جديد بمصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قتلى وجرحى في حادث قطار جديد بمصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).