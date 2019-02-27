بالفيديو... أول ظهور للطيار الهندي الأسير بعد سقوط طائرته في باكستان

2019/02/27 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر لحظة إلقاء القبض على طيار هندي، بعدما أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته في إقليم كشمير اليوم الأربعاء.

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