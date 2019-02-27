2019/02/27 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير، جملة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والسياسية تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية منذ أكثر من شهرين ضد ارتفاع الأسعار والمطالبة برحيله.

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