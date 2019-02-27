الهند وباكستان... شبح حرب أم تصفية سريعة للحسابات؟

2019/02/27 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أسباب واحتمالات تطور الأزمة بين الهند وباكستان، إذ أعلنت الهند أنها شنت غارات على مواقع لمسلحين في الأراضي الباكستانية، فيما وصفت باكستان السلوك الهندي بـ"العدواني"، وتوعدت بالرد في الوقت والمكان الذي تختاره.

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