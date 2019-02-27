حسن نصر الله: “دمعت عيناي” لمشهد عناق بشار الأسد وخامنئي

2019/02/27 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عبّر أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، عن تأثره بعناق الرئيس السوري لمرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي في طهران، قائلا :”عيناي دمعت عندما رأيت صورة الإمام القائد مع الرئيس بشار الأسد”.وكشف نصر الله عن تأثره بهذا اللقاء الهام بين الرئيس السوري، والمرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، خلال الزيارة السريعة التي قام […]

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