2019/02/27 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أحبطت وحدات الجيش السوري ،الأربعاء، محاولة تسلل لمجموعات إرهابية في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري ان “وحدة من الجيش نفذت ضربات بالمدفعية على محاور تسلل مجموعات إرهابية من بلدة اللطامنة شمال مدينة حماة بنحو 35 كم باتجاه المناطق الآمنة والنقاط العسكرية المنتشرة بالريف الشمالي”.وأضاف المصدر إن “الضربات أسفرت عن إحباط محاولة التسلل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تحبط محاولة تسلل لمجموعات إرهابية في ريف حماة alansaar.

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