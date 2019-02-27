2019/02/27 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد النائب عن تحالف البناء، محمد كريم، اليوم الأربعاء، أن فشل السياسة الأمريكية في العراق دفعها لاتخاذ خطط جديدة لمواصلة بقاءها في الأراضي العراقية.وقال كريم في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “الولايات المتحدة تعمل على زعزعة أمن واستقرار العراق من خلال تهريب الدواعش من الأراضي السورية إلى العراقية، والعمل على إعادة الطائفية على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البناء: فشل السياسة الأمريكية في العراق دفعها لاتخاذ خطط جديدة لمواصلة بقاءها في البلاد alansaar.

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