2019/02/27 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حسم الاتحاد العراقي تسمية مدربي منتخبي الشباب والأشبال، فيما بقي الجدل بشأن مدرب منتخب الناشئين.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد في تصريحات صحفية إن الاتحاد حسم أمره فيما يخص تسمية مدرب منتخب شباب العراق وتم تجديد العقد مع المدرب قحطان جثير، فيما تم تسمية المدرب حسن كمال مدربا لمنتخب الأشبال.وأوضح أن الجدل مازال مستمرا حول مدرب منتخب الناشئين وهناك تقاطع بوجهات النظر بين أعضاء الاتحاد لتسمية أحد المدربين علي هادي أو عماد محمد.يشار إلى أن الاتحاد قرر في وقت سابق تجديد التعاقد مع مدرب منتخب الصالات هيثم بعيوي للفترة المقبلة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يجدد عقد جثير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يجدد عقد جثير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).