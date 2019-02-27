التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الميناء والنجف

2019/02/27 | 19:01

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نيوز/ رياضية

سيطر

التعادل السلبي من دون اهداف على مواجهة الميناء والنجف، في اللقاء الذي اقيم على ملعب

الفيحاء في المدينة الرياضية بالبصرة في ختام منافسات الاسبوع الـ19 من الدوري الممتاز

لكرة القدم.

ولم

يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك، حيث انحصر اللعب في وسط المديان مع فرص خجولة

لكلا الطرفين، لتنتهي المواجهة سلبية من دون اهداف.

وبهذا

التعادل بلغ النجف النقطة 19 في المركز الرابع عشر، يليه الميناء مباشرة برصيد 18 نقطة.

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