احمد الجبوري يكشف عن اختفاء مليارات الأموال التي خصصت لنازحي الموصل

2019/02/27 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

كشف

النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، اليوم الأربعاء، “اختفاء” مليارات

الأموال التي كانت مخصصة لنازحي المحافظة.

وغرد

الجبوري، في صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، ان “وزارة الهجرة سلمت محافظ

نينوى 13 مليار دينار عام 2016، و42,900 مليار دينار عام 2017”.

وأضاف

الجبوري، ان “الأموال كان يفترض ان توزع أصولياً كإعانات مادية وعينية، وتوقع

كل عائلة على وصل استلام، لكن النازحين لم يستلموا الأموال”.

وأكد:

“خاطبنا وزارة الهجرة عن كيفية تسوية هذه الاموال حسابياً، ولَم ترد الإجابة لحد

الان”.

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