ما أعراض حمى التيفود عند الأطفال

2019/02/27 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر أعراض حمى التيفود بعد الإصابة بالعدوى في خلال 7- 14 يوم وفي بعض الحالات قد لا تظهر أي أعراض إلا بعد مرور شهر أو

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