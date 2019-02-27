تعافي مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال يناير

2019/02/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال شهر يناير الماضي.





وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، صعود مؤشر مبيعات المنازل المعلقة الأمريكية بنسبة 4.6% ليسجل 103.2 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 98.7 نقطة في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة سترتفع بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة.

وأرجعت البيانات تعافي مبيعات المنازل المعلقة إلى التغيير في نهج السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وانتهاء الإغلاق الحكومي.





أما على أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% في يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من 2018.





وبحلول الساعة 3:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1% ليسجل 1.1375 دولار.





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