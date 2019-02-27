الفالح يرد على ترامب: نأخذ الأمور بهدوء في خفض الإنتاج

2019/02/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك تتخذ نهجاً مدروساً لخفض المعروض من الخام رداً على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنظمة.





وكان الرئيس الأمريكي قد طالب أوبك بالهدوء والاسترخاء خلال تغريدة عبر "تويتر" الإثنين الماضي، مشيراً إلى أن أسعار النفط مرتفعة للغاية.





ورد الوزير السعودي في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، على تغريدة ترامب قائلاً: "نحن نأخذ الأمر بسهولة وهدوء".





وتابع الفالح: "تتبنى الدول الـ25 نهجًا بطيئًا ومدروسًا، وكما أثبتنا في النصف الثاني من العام الماضي، فإننا مهتمون باستقرار السوق أولاً وقبل كل شيء".





وأضاف الفالح بأن أوبك تستمع إلى مخاوف ترامب بشأن المستهلكين وتؤكد للجميع أنها تركز على مصالح الاقتصاد العالمي والمستهلكين في جميع أنحاء العالم وكذلك المنتجين.





وأوضح الوزير السعودي أن أوبك وحلفائها لديهم مرونة في ما يتعلق بالاستمرار في اتفاقية خفض الإنتاج في النصف الثاني من العام أم لا.





ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها في أبريل المقبل لتحديد سياسة الإنتاج الخاصة به، بعدما قرر خفض الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير الماضي.





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