طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات خلال ديسمبر

2019/02/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية الجديدة للمرة الأولى في 3 أشهر خلال شهر ديسمبر الماضي، لكن الزيادة جاءت دون التوقعات.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الطلبيات الجديدة للمصانع الأمريكية صعدت بنسبة 0.1% في ديسمبر الماضي، مقابل انخفاض بنحو 0.5% في نوفمبر السابق له بعد التعديل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سترتفع بمقدار 1.5% في شهر ديسمبر الماضي.





كما أشارت البيانات إلى تراجع قيمة الشحنات الجديدة للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.2%، كما هبطت المخزونات بنسبة 0.1%.





فيما استقر معدل المخزونات إلى الشحنات عند 1.35 مرة خلال ديسمبر الماضي.





وبحلول الساعة 3:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند مستوى 1.1385 دولار.





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