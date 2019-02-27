بعد عطلة طويلة.. البرلمان يستأنف عقد جلساته مطلع الشهر المقبل

2019/02/27 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني مطلع الشهر المقبل بعد عطلة طويلة دامت لاكثر من شهر.

وقال عضو مجلس النواب عباس صروط ان البرلمان سيستأنف جلسته النيابية الاولى للفصل التشريعي المقبل في الرابع او الخامس من شهر اذار المقبل، مبينا ان العطلة التشريعية للبرلمان ستنتهي في يوم الثاني من الشهر المقبل .

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