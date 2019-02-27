القانونية النيابية: الحكومة ملزمةٌ بتطبيق قانون أخراج القوات الأجنبية حال تمريره

2019/02/27 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية ان الحكومة ملزمةٌ بتطبيق قانون أخراج القوات الأجنبية من البلاد حال تمريره في البرلمان.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن مجلس النواب لا يملك صلاحية إلغاء اتفاقيات دولية نافذة إلا بعد إجراء التعديلات الفنية من قبل الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات البرلمان كافة .

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