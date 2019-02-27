محامي ترامب السابق: ندمت على العمل مع الرئيس فهو عنصري وغشاش

2019/02/27 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محامي الرئيس الأمريكي السابق، مايكل كوهين، إنه يخجل لأنه أعرف طبيعة دونالد ترامب، لافتا إلى أنه شخص "عنصري وغشاش".

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