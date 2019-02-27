2019/02/27 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نقل المبنى التاريخي لفندق "تشيانتسزان"، الذي بني في شارع تشونغشان، في مدينة تشانغشا الصينية، لمسافة 35.56 متر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل فندق يزن 5000 طن لمسافة 35 مترا في الصين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل فندق يزن 5000 طن لمسافة 35 مترا في الصين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).