2019/02/27 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محامي ترامب السابق: ليس لدي أدلة حول تواطؤ حملة ترامب الانتخابية مع روسيا ولكن مجرد شكوك

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