روسيا تمنح السعودية مهلة شهرين

2019/02/27 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت رئيسة مركز تقييم سلامة وجودة الحبوب، التابع لهيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية، يوليا كوروليفا، أن روسيا تنتظر في غضون شهرين ردا من المملكة العربية السعودية لبدء توريد القمح إلى المملكة.

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