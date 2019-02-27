أردوغان يستقبل صهر ترامب بعد زيارة الأخير إلى السعودية ولقاء ابن سلمان

2019/02/27 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جارد كوشنير في العاصمة أنقرة.

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