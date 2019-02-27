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الخطوط القطرية تعلق بعض خطط التوسع في أفريقيا
2019/02/27 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخطوط القطرية تعلق بعض خطط التوسع في أفريقيا

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