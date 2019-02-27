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شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني يستقبل رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان
2019/02/27 | 19:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: eUNDr3YIcr8

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