2019/02/27 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الولايات المتحدة، أكثر من 37 ألف طلب للحصول على تأشيرة دخول، خلال 2018، في إطار قانون حظر السفر، الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي، على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا ترفض 37 ألف طلب تأشيرة دخول إلى أراضيها من بلاد مسلمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا ترفض 37 ألف طلب تأشيرة دخول إلى أراضيها من بلاد مسلمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).