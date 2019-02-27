التخطيط.. الدليمي يبحث إعادة الاعمار لمحافظة نينوى مع وفدٍ من حكومتها المحلية

2019/02/27 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، وفداً من حكومة نينوى المحلية برئاسة نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس المحافظة، وجرى خلال اللقاء

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