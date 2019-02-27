علي عدنان: حرمان الاتحاد لي مكافئة لتركي ايطاليا من اجل العراق

2019/02/27 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد مدافع المنتخب الوطني, علي عدنان, اليوم الأربعاء، على الاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص العقوبة التي صدرت بحقه".

وقال عدنان، في مؤتمر صحفي، انه" تركت فريقي الايطالي "أتلانتا" من اجل الانضمام إلى المعسكر التدريبي الذي أقيم في الدوحة لغرض المشاركة الأسيوية في الإمارات 2019".

عدنان عاد إلى أتلانتا بعد نهاية البطولة الأسيوية، لكن غاسبريني ابلغه بأنه خارج حساباته بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، ليصبح اللاعب من دون فريق.

وتلقى عدنان صدمة أخرى، بعدما تلقى نباً معاقبته بحرمانه من اللعب مع المنتخب الوطني لمدة 6 أشهر للتأثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين".

يشار إلى ان عدنان يتدرب حاليا مع نادي أمانة بغداد من اجل الحفاظ على لياقته البدنية، قبل اختيار وجهته المقبلة".

انتهى..م.ر

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