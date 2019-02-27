قائممقام سنجار يعلق على انباء إنشاء قاعدة اميركية في القضاء

2019/02/27 | 19:33

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سومر نيوز: بغداد..



علق قائممقام قضاء سنجار فهد حامد، الاربعاء، على انباء انشاء قاعدة عسكرية اميركية في القضاء، قائلاً &l...

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