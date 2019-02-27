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الكلاسيكو فرصة نافاس لإنقاذ مستقبله الملكي
2019/02/27 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة:سومر نيوز

يخوض الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، مباراة اليوم الأربعاء ضد برشلونة، في إياب نصف نه...

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