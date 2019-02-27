الدفاع المدني : حريق سوق عريبة في مدينة الصدر خلف خسائر مادية فقط

2019/02/27 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن رجال الدفاع المدني من اخماد حادث حريق في مطعم بعمارة في سوق عريبة في مدينة الصدر اليوم.وقال مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني جودت عبد الرحمن ان الحريق نشب في مطعم بعمارة في سوق عريبة في مدينة الصدر شرقي بغداد ، مؤكدا انه خلف خسائر مادية ففط “.

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