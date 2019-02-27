2019/02/27 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة" النائب ماجدة التميمي تهدد مدير مصرف الرشيد بفتح ملفات فساد بسبب نقل موظف) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة" النائب ماجدة التميمي تهدد مدير مصرف الرشيد بفتح ملفات فساد بسبب نقل موظف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).