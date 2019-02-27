باكستان تغلق مجالها الجوي مع الهند

2019/02/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسقطت باكستان طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل مجالها الجوي

في كشمير صباح الأربعاء. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور أن طائرة سقطت

في القسم الباكستاني من كشمير فيما تحطمت الأخرى في الجانب الهندي

وتمّ توقيف طيّار هندي على الأرض من قبل العسكريين.رئيس الوزراء

الباكستاني اكد عقب هذه التطورات ضرورة الجلوس والتحاور لحل الأزمة مع

الهند، مشيراً إلى أنه لا يمكن للطرفين تحمل أي خطأ في الحسابات لما

لديهما من أسلحة.

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