قتلى وجرحى من المرتزقة بتعز والقاء القبض على قيادي بالقاعدة

2019/02/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وأصيب آخرون

بعملية إغارة على مواقع لهم بمحافظة تعز. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة استهدفت

مواقع للمرتزقة في مفرق الوازعية خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم وإحراق

طقم.كما اكد مصدر أمني القاء القبض على ماجد فرحان أحمد محمد الزراري

أحد عناصر وقيادات تنظيم القاعدة في جبهات تعز اليمنية بعد عملية رصد

دقيق في حدود مقبنة.

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