2019/02/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..مصرف الرافدين يكشف عن تلقيه تهديدات من نائب ردا على نقل موظف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/27 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..مصرف الرافدين يكشف عن تلقيه تهديدات من نائب ردا على نقل موظف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..مصرف الرافدين يكشف عن تلقيه تهديدات من نائب ردا على نقل موظف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).