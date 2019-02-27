منظمة التجارة تقر استمرار بريطانيا باتفاقية المشتريات الحكومية بعد

2019/02/27 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حصلت بريطانيا على موافقة منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالاستمرار في اتفاقية المشتريات الحكومية بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي المقررة في 29 مارس.





واتفاقية المشتريات الحكومية هي اتفاق متعدد الأطراف تحت رعاية منظمة التجارة العالمية ودخلت حيز التنفيذ في عام 1981، ويتم بموجبها فتح الأعضاء أسواق المشتريات الحكومية التي يبلغ مجموعها 1.7 تريليون دولار أمام شركات الدول الأخرى.





وقال السفير البريطاني "جوليان بريويت": "قرار اليوم يؤكد عزمنا على تقليل أي خلل بعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي".





وكان الدبلوماسيون قد وافقوا في نوفمبر الماضي على استمرار عضوية بريطانيا في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، قائلين إن هناك حاجة إلى بعض التغييرات، وأن أعضاء الجمعية العالمية لهم مصلحة في إبقاء المملكة المتحدة في عضوية الاتفاقية.





وتضم عضوية الاتفاقية 47 دولة، منها كل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تسعى دول أستراليا والصين للانضمام.





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