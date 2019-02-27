محدث.. النفط يوسع مكاسبه لـ3% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2019/02/27 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لنحو 3% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجع مفاجئ لمخزونات الخام بالولايات المتحدة.





وانتعش الذهب الأسود بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعكس توقعات المحللين.





في حين واصل إنتاج النفط الأمريكي الصعود لأعلى مستوى في تاريخه عند 12.100 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





ومن جانبه، صرح وزير الطاقة السعودي بأن منظمة أوبك تأخذ الأمور بهدوء فيما يتعلق بخفض الإنتاج وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وفي الأسبوع الجاري طالب مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي دول مجموعة الليما بتجميد فوري لأصول شركة الطاقة الوطنية الفنزويلية ونقل ملكية الأصول الفنزويلية في دولهم من التابعين لمادورو إلى جوايدو.





وشدد بينس على أن تدابير شديدة سيتم اتخاذها الفترة المقبلة ضد فنزويلا، "في الأيام المقبلة واشنطن ستعلن عقوبات أشد على شبكات المالية الفاسدة الموالية لنظام مادورو".





وبحلول الساعة 3:54 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.8% إلى 66.37 دو لار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.8% مسجلاً 57.04 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 57.14 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





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