2019/02/27 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهدت مخزونات النفط بالولايات المتحدة هبوطاً مفاجئاً خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين.





وأظهرت بيانات صادرة إدارة معلومات الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير الجاري، لتصل إلى 445.9 مليون برميل.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





كما هبطت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 3:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل بنسبة 1.6% إلى 56.37 دولار للبرميل.





كما صعد سعر العقود العقود الآجة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.8% إلى 65.75 دولار للبرميل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 8.6 مليون برميل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 8.6 مليون برميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).