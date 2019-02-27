مصدر يكشف حقيقة انسحاب علاوي من الإجتماع التشاوري بقصر السلام في بغداد

2019/02/27 | 19:36

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، الاربعاء، حقيقة انسحاب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي من الإجتماع التشاوري بق...





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