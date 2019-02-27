قادة وممثلو الكتل يعقدون اجتماعاً تشاورياً في بغداد

2019/02/27 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ قادة وممثلو الكتل اجتماعهم الوطني التشاوري برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح.

الناطق باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي قال إنه تم دعوة القيادات السياسية من قبل رئيس الجمهورية للتشاور حول الملفات الحكومية، موضحا أن هدف الاجتماع القضاء على الفساد والارهاب والنقاش حول التواجد الامريكي والتشاور بملف الاقليم.

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