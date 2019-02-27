2019/02/27 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ أعلن لطيف شيخ عمر، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، استعداد حزبه للاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.



وقال لطيف شيخ عمر، ان "مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفي رسالة وجهها الى كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، دعا فيها الى عقد اجتماع للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي".



وأضاف لطيف شيخ عمر ان رسول علي أبدى في رده على الرسالة، استعداد الاتحاد الوطني لعقد الاجتماع، في الوقت الذي يراه مناسبا.واشار لطيف شيخ عمر الى ان الحزب الديمقراطي أبلغ الاتحاد الوطني بعقد الاجتماع خلال الايام القادمة، وفي هذا الصدد يعلن الاتحاد الوطني عن ترحيبه بوفد الحزب الديمقراطي متى ما قدموا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوسرت رسول يرد على رسالة لبارزاني.. فماذا قال؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوسرت رسول يرد على رسالة لبارزاني.. فماذا قال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).