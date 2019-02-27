الأسد يدعو ظريف لزيارة دمشق

2019/02/27 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الرئيس السوري بشار الأسد وجه دعوة لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لزيارة دمشق.

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