ربط رجل وامراة عاريين وسط ميدان (فيديو)

2019/02/27 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل وامرأة مربوطين على جذع شجرة، عقابا لهما على الخيانة الزوجية.

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