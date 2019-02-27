غداً.. رئيس مجلس الأمة الكویتي في بغداد

2019/02/27 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم، الاربعاء، توجهه يوم غد الخمیس، مع وفد الشعبة البرلمانیة إلى العاصمة بغداد تلبیة لدعوة رئیس البرلمان العراقي ثم إلى الاردن لزیارة مخیمات اللاجئین السوریین والفلسطینیین وحضور اجتماع الاتحاد البرلماني العربي.وقال الغانم في تصریح للصحفیین، تابعه “ناس” اليوم (27 شباط 2019) أنه “بناء على […]

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