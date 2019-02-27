تقرير ألماني: الكرد سيدافعون عن استقلالهم.. حتى لو اضطروا لرفع العلم السوري

2019/02/27 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد نشر موقع “دي توداي” الألماني تقريرًا أشار فيه إلى أنَّ الأكراد السوريين أصبحوا في حاجة ماسة للعون والدعم من أوروبا لنشر قوة حماية دولية خشية الوقوع تحت رحمة أنقرة، لا سيما بعد قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا الذي تركهم كالأيتام على موائد اللئام.وأضاف التقرير الذي اطلع عليه “ناس” اليوم ( 27 شباط […]

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