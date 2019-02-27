2019/02/27 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت القوات الأمنية، الأربعاء، من صد تعرضاً لعصابات داعش الإجرامية في نقاط علاس وعجيل، بمحافظة صلاح الدين.وذكر معاون مديرية شؤون الداخلية، العقيد محمد أسامة ادهام، في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه إن “هجوما إرهابيا نفذه 15 مسلحا من تنظيم داعش، استهدف نقاط حقلي علاس وعجيل، شرقي تكريت مركز محافظة صلاح الدين”.وأضاف، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تصد تعرضاً لعصابات داعش في صلاح الدين alansaar.

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