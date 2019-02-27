نصر الله عن عناق خامنئي والأسد: عيناي دمعت لهذا المشهد

2019/02/27 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..علق الأمين العام للمقاومة الإسلامية حزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، على مشهد مصافحة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي، والرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في اللقاء الذي جمع الاثنان في طهران.وقال سماحة السيد نصر الله خلال لقاء خاص عقده مع الهيئات النسائية في الحزب، بـ(مناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها […]

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