2019/02/27 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ بغداد : الفرات نيوز} صور من اجتماع القوى السياسية الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، بحضور الرئاسات الثلاث والذي دعا اليه رئيس الجمهورية برهم صالح .وكان وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني وصل، أمس الثلاثاء، للعاصمة بغداد برئاسة نائب الأمين العام للحزب كوسرت رسول للمشاركة في المؤتمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من اجتماع القوى السياسية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور من اجتماع القوى السياسية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).