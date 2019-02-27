ترامب: اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونغ أون الليلة

2019/02/27 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيحضران "مراسم توقيع اتفاق مشترك" في ختام قمتهما في فيتنام غدا.وقال ترامب في رسالة على تويتر في ختام اليوم الأول من قمتهما الثانية "اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونغ أون في هانوي بفيتنام الليلة".وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا يقتصر عليهما لمدة 45 دقيقة يوم الخميس تعقبه محادثات موسعة تشمل مساعديهما.انتهى

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