زعيم البوليساريو يكشف تفاصيل رسالة من الرئيس الجزائري

2019/02/27 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الأمين العام لجبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، رسالة تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة احتفال "الشعب الصحراوي" بالذكرى الـ43 لإعلان ما سماه الجمهورية.

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